ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند

حقق فريق ريال مدريد الفوز على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب استاد ويمبلي بانجلترا.

تقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 73 من عمر المباراة من ضربة رأسية رائعة للنجم الإسباني داني كارفخال.

وفي الدقيقة 81 عزز النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور تقدم الميرنجي على الجراد الأصفر بالهدف الثاني ليقرب فريقه أكثر من حسم اللقب وتصبح النتيجة 2-0 للميرنجي.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: كارفخال، روديجير، فيرنانديز، ميندي

الوسط: فالفيردي، كامافينجا، توني كروس، بيلينجهام

الهجوم: رودريجو ، فينيسيوس جونيور

بينما بدأ دورتموند المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: كوبيل.

الدفاع: رايرسون، هاملز، شلوتربيك، ماتسن.

الوسط: إيمرى كان، سابيتزر، أديمي.

الهجوم: براندت، سانشو، فولكروج.

يذكر ريال مدريد تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعدما تخطى عقبة بايرن ميونخ في نصف النهائي، بينما نجح بوروسيا دورتموند في التأهل للنهائي على حساب باريس سان جيرمان.