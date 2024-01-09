الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

لبحث تطورات الوضع بغزة.. ميقاتي يلتقي مسؤولا أمميًا بمقر الحكومة اللبنانية

رئيس حكومة تصريف
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي

بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التطورات في الجنوب اللبناني والمساعي الجارية لوقف الحرب في غزة مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، وذلك خلال لقائهما اليوم الثلاثاء في السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية.

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حضر اللقاء المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لاثارو، والمستشار السياسي هيرفيه لو كوك في حضور مستشاري رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

ويشلر إلى أن رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، صرح من قبل، إن بلاده تعمل على حل دبلوماسي للوضع في الجنوب، سيكون تطبيقه مرتبطا بوقف العدوان على غزة.

وقال ميقاتي، إن القرار 1701 نص على تعزيز دور الجيش، والتعاون مع اليونيفيل لتمكينها من القيام بدورها، وهذا الأمر يحتاج إلى زيادة عدد الجيش بنحو عشرة آلاف عنصر، وتقوية قدراته.

وأضاف أن لبنان على استعداد للتعاون، شرط أخذ الضمانات اللازمة لعدم استمرار التعديات الإسرائيلية.

وتابع: منذ 7 أكتوبر ونحن نكرر أننا طلاب استقرار دائم، وندعو إلى حل سلمي دائم، ولكن في المقابل تصلنا تحذيرات عبر موفدين دوليين من تدمير وحرب على لبنان.

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