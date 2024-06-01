الأحد 02 يونيو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد/ بمشاركة محمد صلاح.. منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة بوركينا بتصفيات المونديال

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بوركينا فاسو ، في العاشرة مساء يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .
شهد المران مشاركة ال ٢٦ لاعبا المختارين للمعسكر وهم : محمد الشناوي  و محمد عواد و مهدي سليمان و مصطفي شوبير و محمد عبد المنعم و رامي ربيعه و ياسر إبراهيم  و احمد رمضان بيكهام و محمد هاني  و أكرم توفيق و محمد حمدي و أحمد فتوح  و مروان عطية  و حمدي فتحي و احمد نبيل كوكا و إمام عاشور و احمد سيد زيزو و ناصر ماهر و ابراهيم عادل  ومصطفي فتحي و محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد و محمد شريف و محمد الشامي و أحمد أمين أوفا.

حضر مران المنتخب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة و الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و اللواء حلمي مشهور و الأستاذ محمد أبو الوفا و الدكتور إيهاب الكومي و الدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة و وليد عبد  الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة .

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الجريدة الورقية