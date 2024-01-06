مدربة يوجا: الابتعاد عن الهواتف المحمولة قبل النوم بساعة ونصف شئ ضروري

كشفت إيمان مدحت، مدربة يوجا، أهمية ممارسة رياضة "اليوجا" من أجل الاسترخاء والراحة، مشددة على أن هذه اللعبة من الألعاب المهم وذلك في ظل الضغوط والتوترات التي نعيشها في الآونة الأخيرة.

ممارسة رياضة "اليوجا"

وأوضحت "مدحت"، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية "دي أم سي"، أن اليوجا في الأطفال تختلف بشكل كبير عن الكبار، موضحة أن الأطفال لا يمكن تقييدهم، مشددة على أن رياضة اليوجا تساهم بشكل كبير في الحصول على الاسترخاء والراحة بشكل كبير.

وشددت على أن الأطفال يحتاجون الحصول على القسط الكافي من النوم، منوهة بأن التفكير الكثير هو السبب الرئيسي لشعورنا بالضغط والتوتر.

وأكدت أنه يجب الابتعاد عن الهواتف المحمولة قبل النوم بساعة ونصف الساعة على الأقل، بالإضافة إلى تدوين الأفكار المسببة في شعورك بالتوتر في أجندة صغيرة.

أصبحت اليوجا من أبرز أنواع الرياضة التي يمارسها من يعاني من الضغط النفسي والأرق، وهي كلمة سنسكريتية تعني التوحيد والعبادة، وتعد اليوجا هي ممارسة للعقل والجسم، حيث يتركز انتباهك على أن تكوني مدركة للحاضر وأنفاسك وعقلك؛ لتعزيز الوعي وتنمية الرفاهية وتقليل التوتر والقلق.





يوجا

فوائد ممارسة اليوجا

زيادة المرونة والليونة

تُعد المرونة عنصرًا مهمًا فيما يتعلق بالصحة الجسدية، وتقدم اليوجا العديد من أنماط المرونة للاختيار منها، إذ تتنوع درجاتها من سهلة إلى صعبة، حيث تساعد حتى التمارين البسيطة على زيادة المرونة الجسدية.



ومن المعروف أن فقدان المرونة يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة التقدم بالعمر، لذلك يجب ممارسة تلك الرياضة قبل التقدم في العمر، لتساعدك على زيادة المرونة بعد ذلك في عمر 65 عامًا فما فوق، فقد وجدت دراسة عام 2019 أن بإمكان اليوجا الحفاظ على لياقة ومرونة كبار السن.

الحد من التوتر

تعد رياضة اليوجا مبنية في الأساس على "التأمل"، وهو من العوامل المؤثرة بشكل كبير على تحسين الصحة العقلية، وتحديدًا في منطقة التوتر، فعند مواجهة لحظة صعبة أو مرهقة، مثل فقدان أحد الأحباء أو عدم حل الإمتحان، تخلق أجسامنا الكورتيزول، وهو هرمون الستيرويد المسؤول عن تنظيم الإجهاد واستجابتنا الطبيعية للقتال أو الطيران، من بين العديد من الوظائف الأخرى.