فوائد مذهلة لممارسة اليوجا| تخلصك من التوتر والضغوط

أصبحت اليوجا من أبرز أنواع الرياضة التي يمارسها من يعاني من الضغط النفسي والأرق، وهي كلمة سنسكريتية تعني التوحيد والعبادة، وتعد اليوجا هي ممارسة للعقل والجسم، حيث يتركز انتباهك على أن تكوني مدركة للحاضر وأنفاسك وعقلك؛ لتعزيز الوعي وتنمية الرفاهية وتقليل التوتر والقلق.





يوجا

فوائد ممارسة اليوجا

زيادة المرونة والليونة

تُعد المرونة عنصرًا هامًا فيما يتعلق بالصحة الجسدية، وتقدم اليوجا العديد من أنماط المرونة للاختيار منها، إذ تتنوع درجاتها من سهلة إلى صعبه، حيث تساعد حتى التمارين البسيطة على زيادة المرونة الجسدية.



ومن المعروف أن فقدان المرونة يعد أمرًا طبيعيًا نتيجة التقدم بالعمر، لذلك يجب ممارسة تلك الرياضة قبل التقدم في العمر، لتساعدك على زيادة المرونة بعد ذلك في عمر 65 عامًا فما فوق، فقد وجدت دراسة عام 2019 أن بإمكان اليوجا الحفاظ على لياقة ومرونة كبار السن.

الحد من التوتر

تعد رياضة اليوجا مبنية في الأساس على "التأمل"، وهو من العوامل المؤثرة بشكل كبير على تحسين الصحة العقلية، وتحديداً في منطقة التوتر، فعند مواجهة لحظة صعبة أو مرهقة، مثل فقدان أحد الأحباء أو عدم حل الإمتحان، تخلق أجسامنا الكورتيزول، وهو هرمون الستيرويد المسؤول عن تنظيم الإجهاد واستجابتنا الطبيعية للقتال أو الطيران، من بين العديد من الوظائف الأخرى.

ويمكن أن يسبب الإجهاد والتوتر المزمن إنتاج مستويات مرتفعة ومستمرة من الكورتيزول، مما قد يؤدي إلى آثار سلبية أخرى على صحة القلب والمناعة وكذلك صحة الأمعاء، وتقول "اليوجا" بالتركيز على تهدئة الأعصاب وتنظيم المشاعر، مما تقلل التوتر المزمن وتحميك من مخاطر أثاره الجانبية الخطيرة.



خسارة الوزن

هناك بعض أنواع لتمرينات اليوجا تعمل على خسارة الوزن بالإضافة إلى مرونته، وذلك بسبب شد عضلات الجسم بشكل معين، مما يجعلك تفقد الدهون في هذه المنطقة، وتعمل أيضًا هذه التمارين لتنشيط القلب مثل باور يوجا.



تقليل الالتهاب

توصل أحد المراجع البحثية لأكثر من 20 دراسة، أن اليوجا بجميع أشكالها من سهلة إلى صعبة أو سواء كانت مدة ممارساتها طويلة أم قصيرة، فهي تساعد بشكل كبير في تخفيف الالتهابات المزمنة، والتي تُعد نة مؤشرًا يُنذر بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب، والسكري، والتهاب المفاصل، وداء كرون.