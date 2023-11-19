اليوجا علاج سريع لتخفيف آلام الظهر بشكل أفضل من الحبوب

اليوجا هي وسيلة فعالة لعلاج آلام الظهر المزمنة، وتوصل باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الاستنتاج.

اليوجا، بأوضاعها الغريبة التي تتطلب منك الحفاظ على التوازن أثناء الوقوف على ساق واحدة، تبدو مثل الجمباز حصريًا للأشخاص في ذروة لياقتهم البدنية ومع ذلك، فقد أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية أن الأشخاص الذين اعتادوا على وضع اللوتس يمكنهم بسرعة تحقيق انخفاض في شدة آلام الظهر المزمنة.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على أكثر من 1000 رجل وامرأة يعانون من هذا النوع من الألم أن ممارسة اليوجا بانتظام من المرجح أن تقلل مستويات الألم وتحسن الحركة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الأطباء وأخصائيي الروماتيزم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر استباقية في وصف العلاج الطبيعي في شكل اليوغا لمرضاهم الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة، ويسبب مثل هذا الألم درجة إعاقة أكبر من أي حالة أخرى؛ ما يصل إلى 10٪ من جميع سكان كوكبنا يجربونها في مراحل مختلفة من حياتهم مع تقدمك في العمر، تزداد احتمالية تعرضك لآلام الظهر.

ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من حالات هذا الألم ناتجة عن أسباب غير معروفة للعلم، مما يجعل علاج الاضطراب صعبًا ولهذا السبب، يلجأ المرضى إلى استخدام مسكنات الألم على المدى الطويل مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب مثل الآثار الجانبية، وكذلك الاعتماد الفسيولوجي ومن المثير للاهتمام أن العديد من بروتوكولات علاج آلام الظهر المزمنة تتضمن خيارات مختلفة للعلاج الطبيعي، ولكن لا يوجد أي ذكر لليوجا.