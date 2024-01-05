المحافظ يحول الأسوار للوحات فنية في ميدان الجيزة .. شاهد

وجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة برفع كفاءة وتطوير أسوار المنشأت الواقعة بميدان الجيزة ومحيطه ، فى إطار أعمال رفع كفاءة وتجميل الميادين بنطاق المحافظة.



وفى هذا السياق نفذ حى جنوب الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة لأسوار المنشأت بميدان الجيزة و شارع الشهيد جمال الدين عفيفى نطاق حى جنوب الجيزة.



وأِشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار حرص المحافظة على تحسين الرؤية البصرية لمختلف شوارع وميادين ومحاور المحافظة، مضيفاً إلى أن الأعمال من شأنها تنمية الواجهة الحضارية لأسوار المنشأت والتى شملت أسوار جامعة القاهرة أحد أعرق جامعات العالم.



شملت الأعمال طلاء الاسوار ورفع كفاءتها وترميمها وتدعيم الأرصفة وإحلال المتهالك منها وتجديد كشافات الإنارة، إلى جانب إضافة أحواض الزهور لإضفاء اللمسة الجمالية على الاسوار .

وقد شهدت الأعمال تواجد ميداني ومتابعه من اللواء زكي سلام رئيس حي جنوب الجيزة.