كولر يطلب 4 مباريات ودية خلال التوقف

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي اجتمع مع الجهاز الاداري بالقلعة الحمراء قبل سفره الى بلاده، وقد تقدم لهم بطلب خوض ٤ مباريات ودية متدرجة.

وأضاف شبانة ان الفريق الأحمر سيعود للتدريبات الثلاثاء المقبل بعد قضاء ١٢ يوم من الراحة.

واستكمل شبانة .. ان طلب مارسيل كولر جاء استعدادا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري بعد تعادله مع الأخير بالقاهرة في اطار منافسات دوري أبطال أفريقيا.

صلاح محسن يرفض الاعارة ويصر على البيع

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مهاجم النادي الأهلي صلاح محسن بات قريب من مغادرة القلعة الحمراء في وقت قريب جدا.

وأضاف شبانة ان مودرن فيوتشر تقدم بعرض بالفعل للحصول على خدمات اللاعب على سبيل الاعارة، دون أي اعتراضات من مسؤولي النادي الأهلي.

واستكمل شبانة ان السبب الوحيد في عدم اتمام الاعارة بشكل رسمي هو طلب صلاح محسن بالبيع رافضا فكرة الخروج على سبيل الاعارة.