أندرمات لـ الوفد: الزمالك من أكبر أندية أفريقيا وهذه حقيقة تواصلهم معي

كشف المدرب السويسري مارتن أندرمات المدير الفني السابق لفرانكفورت ويانج بويز حقيقة تواصل الزمالك معه بشأن قيادة الأبيض.



قال مارتن أندرمات في تصريحات خاصة لـ الوفد، أن هناك شخصان تواصلان معه منذ أسابيع وسألوه عما إذا كان مهتمًا بالعمل مع الزمالك، لكنني لم أعلم أن كان لديهم تفويضًا من النادي أم لا .

الزمالك نادي كبير جدًا في أفريقيا

وتابع المدير التقني لفريق بازل السويسري أن الزمالك نادي كبير جدًا في أفريقيا، ويجب أن يكون في المراكز الخمسة الأولى في الترتيب في أفريقيا لكنهم الآن ليسوا في المراكز العشرة الأولى في الدوري المصري، لذا هناك مشكلة كبيرة.



وأضاف أنه يعمل في أكثر من وظيفة داخل نادي بازل، لكنه لا يمانع تدريب نادي الزمالك حال وجود تخطيط جاد للمستقبل، وأنه دائمًا منفتح لإجراء محادثات، لكنه لا يحب أن يتنافس مع مدربين آخرين عاطلين عن العمل.



وتابع أنه يرى أن قيادة الزمالك ستكون تحديا له لما يملكه من معرفة وخبرات خلال مسيرته للخروج من المأزق الذي يعاني منه الأبيض.



وواصل أن هناك نادي كبير آخر في قارة أفريقيا تواصل معه من أجل تدريب الفريق، وإمكانية العمل معهم.