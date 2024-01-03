عاجل
الناطق العسكري لقوات الشهيد عمر القاسم يكشف حصيلة عمليات المقاومة اليوم عاجل.. عملية قسامية قدسية مشتركة تستهدف 60 تجمعًا إسرائيليًا في خانيونس
الأربعاء 03 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

راحة 48 ساعة للاعبي الزمالك في المران

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

txt

ودية الزمالك .. الأزرق يتفوق على الأبيض

txt

الزمالك يتواصل مع المدرب الألماني كونتس

txt

أندرمات لـ الوفد: الزمالك من أكبر أندية أفريقيا وهذه حقيقة تواصلهم معي


وانتهت المباراة الودية التي  أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز  الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية  مقابل هدفين.

 جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

في سياق آخر، خاض السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش  المباراة الودية المقامة اليوم  الأربعاء بين لاعبي الأبيض على ملعب النادي

وعاد اللاعبان  إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حصولهما على إجازة من الجهاز الفني للفريق في ظل توقف مسابقة الدوري بسبب ارتباط المنتخب بخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ووضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً للاعبين لتنفيذه ، بعد عودتهما إلى القاهرة في الساعات الماضية.

مواد متعلقة

ودية الزمالك .. الأزرق يتفوق على الأبيض

الزمالك يتواصل مع المدرب الألماني كونتس

الزمالك يعلن زيادة اسعار العضوية بالنادي

أندرمات لـ الوفد: الزمالك من أكبر أندية أفريقيا وهذه حقيقة تواصلهم معي

المقاولون يفوز على الزمالك في بطولة الجمهورية لمواليد 2008

صفقة تبالية تلوح في الأفق بين الزمالك وبيراميدز

إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع أوفا والبلعوطي

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بإنضمام 6 لاعبين لمنتخب ناشئين

الجريدة الورقية