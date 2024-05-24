ارتفاع الدولار مع تقليص رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفع الدولار نحو أكبر زيادة أسبوعية له في شهر ونصف اليوم الجمعة الموافق 24 مايو مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية بشكل مفاجئ تسببت في حالة توتر بالأسواق حول توقعات التضخم وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ووفق لوكالة "رويترز"، أظهرت أرقام شهر مايو تسارع النشاط التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يزيد قليلاً عن عامين، وأفاد المصنعون عن ارتفاع أسعار المدخلات، مما أدى إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات الحكومية.

ارتفاع الدولار 1% مقابل الين الياباني

فيما ارتفع الدولار بنسبة 1٪ تقريبًا هذا الأسبوع مقابل الين الياباني إلى 157.11 ينًا، على الرغم من ارتفاع عائدات السندات الحكومية اليابانية أيضًا، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمن وتجاوزت 1٪ في أجل عشر سنوات.

فيما أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي"، والذي نُشر هذا الأسبوع نقاشًا حيًا بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية مقيدة بدرجة كافية لتهدئة التضخم.

وقام المتداولون بتأجيل توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ديسمبر.

وتراجع الدولار الأسترالي إلى 0.6592 دولار أمريكي اليوم الجمعة، بعد أن فشل في الحفاظ على مستوى الرسم البياني الرئيسي 0.6650 دولار أمريكي، وهذا تركه منخفضًا بنسبة 1.4٪ خلال الأسبوع وبعيدًا جدًا عن أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 0.6714 دولار.

ويحظى الدولار النيوزيلندي بدعم من تحول متشدد في التوقعات من بنك الاحتياطي النيوزيلندي لكنه لا يزال أضعف بنسبة 0.6٪ خلال الأسبوع عند 0.6098 دولار.

تعافي اليورو أمام الجنيه الاسترليني

بينما تعافى اليورو من أدنى مستوياته في تسعة أشهر أمام الجنيه الاسترليني أمس الخميس عندما ارتفع مؤشر الأجور الأوروبي الرئيسي.

وجرى تداول اليورو عند 1.0809 دولار في آسيا، بانخفاض 0.5% خلال الأسبوع.

ومن جانبه قام البنك المركزي الأوروبي بتسليط الضوء على العوامل التي تساهم في ارتفاع الأجور، ولا تزال أسواق الأسعار تسعر فرصة بنسبة 90٪ تقريبًا لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وكان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس الدولار مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، ارتفع بنسبة 0.6٪ تقريبًا خلال الأسبوع إلى 105.1، في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع له في أسبوع واحد منذ منتصف أبريل.

وفي وقت لاحق من اليوم سوف يراقب المتداولون الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي الألماني ومبيعات التجزئة البريطانية والكندية وطلبات السلع المعمرة الأمريكية وخطابات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي - ولا سيما محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي "كريستوفر والر" حول أسعار الفائدة طويلة الأجل.