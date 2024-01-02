أحمد موسى يحذر من سيطرة إثيوبيا على ميناء بربرة.. يستهدف الأمن العربي

طالب الإعلامي أحمد موسى، الجامعة العربية بالتحرك بشأن اتفاق إثيوبيا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم ، أن هذا الاتفاق يشكل خطرا كبيرا على الأمن العربي.

الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية

وأوضح أحمد موسى أن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية، مبينا أن بريطانيا تخطط منذ يونيو الماضي للاعتراف بأرض الصومال.

وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الخطورة على الأمن العربي تكمن في أن الصومال دولة عربية، مشددا على أن هذا يمثل تحولا كبيرا ويستهدف الأمن العربي.

وتابع موسى، أن إثيوبيا بهذا الاتفاق سيكون لها قاعدة عسكرية والحصول على 20 كيلو مترا مربعا من ميناء بربرة، موضحا أن هذا الاتفاق سيكون له تداعيات خطيرة.

أدانت منظمة السلام والعدالة للتيغريين الدولية (PJTI)، بشدة المعلومات المضللة من قبل الحكومة الإثيوبية لأزمة المجاعة المتصاعدة في تيغراي.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.

من جانبه نفى ليجيسي تولو، وزير خدمات الاتصالات الحكومية الإثيوبية، وجود مجاعة في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس تيغراي، بيانا دعا فيه إلى التدخل الفوري من الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي كاشفا أن أكثر من 90٪ من السكان في إدارته بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ردا على ذلك ، أدان رئيس تيغراي جيتاشيو رضا مكتب الوزارة قائلًا “حقيقة الأمر هي أنه لا يوجد شيء سياسي في الدعوة إلى التدخل العاجل لإنقاذ ملايين التيغراي”.

وأضاف جيتاشو، فى تغريدة عبر منصة أكس “تويتر سابقا”، أن وقد وثقت وكالات الإغاثة على الأرض وكذلك وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع مدى الأزمة الإنسانية التي تتكشف".

وأوضح رئيس تيغراي جيتاشيو رضا، لذلك، فإننا ندعو أن يدعو مرة أخرى إلى حكومته بالوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمساعدة في تجنب كارثة تلوح في الأفق.

دعا رئيس تيغراي جيتاشيو رضا، المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الأخلاقية من خلال تقديم المساعدات الكافية دون تأخير".

وقال مارك لوكوك، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصحيفة غلوب ميل، إن الوضع في يتشيلا، المنطقة الوسطى من تيغراي، يعزز قلقه بشأن الأزمة.



وأوضح لصحيفة The Globe: "يخبرني الخبراء ذوو الخبرة والمعرفة أن البيانات التي يرونها - وتجربتهم الأخيرة في السفر في أجزاء من ريف تيغراي - قد تشير إلى كارثة تتكشف في عام 2024 مماثلة للمأساة الشائنة في 1984-85".

وأشار إلي أن من الضروري أن يستجيب صانعو السياسات لهذا الأمر بسرعة وإلحاح أكبر بكثير، وبمساعدة عملية أكبر بكثير لأولئك الذين يعانون، مما نراه في الوقت الحالي".



ويدعو المعهد إلى الاعتراف الفوري بالأزمة والوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، الاعتراف بخطورة المجاعة في تيغراي واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة".

تسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية، والسماح لها بإيصال المساعدات إلى المحتاجين دون عائق أو تأخير". وأضاف البيان.

وحثت منظمة المجتمع المدني المجتمع الدولي والجهات المانحة على اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتخفيف معاناة سكان تيغراي.

ويشدد المعهد على الحاجة إلى التضامن العالمي، مرددا دعوة الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي للتعاون لمعالجة الأزمة الإنسانية.