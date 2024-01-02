الحكومة تكشف مفاجأة عن رفع أسعار الكهرباء.. لم تقر حتى الآن (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما أثير حول رفع أسعار الكهرباء اليوم أمر اطلع عليه بالفعل، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي فيما يتعلق بأسعار الكهرباء حتى الآن، لافتا إلى أنه خلال الـ 3 مرات الماضية حينما تم النظر في ملف رفع أسعار الكهرباء قامت الحكومة بتأجيل الأمر أخذا في الاعتبار بالظروف الخاصة بالمواطنين.



وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن ملف الكهرباء والطاقة كان محل متابعة من رئيس الوزراء، وورد طلبات من نواب البرلمان والمواطنين بالنظر لمواعيد تخفيف الأحمال بحيث بدلا من تخفيف الأحمال ليلا النظر في تخفيف الكهرباء خلال ساعات النهار لبدء امتحانات نصف العام.

إعادة النظر في تخفيف الأحمال ومواعيدها

وأشار إلى أن رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية وجه بسرعة العمل على هذه المطالب من خلال إعادة النظر في تخفيف الأحمال ومواعيدها، وتم إقرار اليوم البدء من غدا الأربعاء خلال ساعات النهار يبدأ من 11 صباحا حتى 5 مساء ساعتين لكل منطقة بحسب الجدول الذي سيعلن من قبل وزارة الكهرباء والطاقة.

وتابع: "الحكومة حريصة كل الحرص على المواطن المصري، وتعلم جيدا حجم الضغوط الملقاة على عاتق المواطن، وخلال الفترة المقبلة إذا كان سيتم إقرار أي زيادات سيتم إعلانها بصورة رسمية من خلال وزارة الكهرباء والطاقة، ولو هناك أي مجال للتخفيف عن كاهل المواطنين الدولة لن تتأخر بهذا الشأن وتم تأجيلها بالفعل 3 مرات في السابق.

كشفت الحكومة اليوم الثلاثاء عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء 2024، التي يبدأ تطبيقها من يناير الجاري بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022.

ووفقا لأسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على موقعه الإلكتروني، فإن نسبة الزيادة تصل بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء إن الزيادة ضرورية في الوقت الحالي، مؤكدا أن تأجيل الزيادة منذ 30 يونيو 2022 ، كلف الوزارة ما يقرب من 65 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي المستحقات المالية على وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول نحو 140 مليار جنيه.

وفي أغسطس الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة وقتها، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لـ6 أشهر أخرى، حتى أول يناير/كانون الثاني 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفًا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.

أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 بعد الزيادة

الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلوواط 58 قرشا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلوواط 68 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلوواط 83 قرشا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلوواط 125 قرشا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلوواط 140 قرشا.

الشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 كيلوواط 165 قرشا.



أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2024 للمحلات التجارية

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشا.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشا.

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشا.

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشا.