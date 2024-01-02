سمير فرج: إثيوبيا تهدد الأمن القومي العربي ولابد من تحرك ضدها (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الموقف الحالي سيئ في الجهات الأربع لحدود مصر، وهناك تهديد للأمن القومي المصري.



وأضاف سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الصومال كانت دولة واحدة، ثم ظهر ما يسمى أرض الصومال وغير معترف بها دوليا، لافتا إلى أن إثيوبيا تصدر المشكلات حاليا بعد توقيع اتفاقية مع أرض الصومال الغير معترف بها على خليج عدن.



وأوضح سمير فرج، أن أرض الصومال نتاج حركات من الاستعمار الإنجليزي، مبينا أن الاتفاق يساعد إثيوبيا ليكون له منفذ على البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه اخترق سيادة وأمن دولة عربية وهو مؤشر خطير مع بداية العام الجديد.



وأكد سمير فرج، أنه لا ثقة في رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مشيرا إلى أن إثيوبيا حاولت أن يكون لها منفذا على البحر الأحمر من خلال جيبوتي وإريتريا، وفشلت، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، رفض التوقيع على الاتفاق الخاص بشأن سد النهضة في أمريكا ولا ثقة فيه.

لابد من اجتماع عاجل للجامعة العربية بعد موقف إثيوبيا

وأوضح أن إثيوبيا تهدد الأمن القومي العربي، مشددا على أنه لابد من وجود تحرك عربي عربي، بعد التهديد المباشر من خلال توقيع الاتفاق مع أرض الصومال غير المعترف بها، ولابد من اجتماع عاجل للجامعة العربية بعد موقف إثيوبيا للتصدي لمخططها وهو تهديد مباشر أيضا لدولة الإمارات بشأن ميناء بربرة والتواجد فيه.



أدانت منظمة السلام والعدالة للتيغريين الدولية (PJTI)، بشدة المعلومات المضللة من قبل الحكومة الإثيوبية لأزمة المجاعة المتصاعدة في تيغراي.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تشير إلى انتشار المجاعة وسوء التغذية على نطاق واسع، مما يعرض ملايين الأرواح للخطر.

من جانبه نفى ليجيسي تولو، وزير خدمات الاتصالات الحكومية الإثيوبية، وجود مجاعة في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أن أصدر رئيس تيغراي، بيانا دعا فيه إلى التدخل الفوري من الحكومة الإثيوبية والمجتمع الدولي كاشفا أن أكثر من 90٪ من السكان في إدارته بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ردا على ذلك ، أدان رئيس تيغراي جيتاشيو رضا مكتب الوزارة قائلًا “حقيقة الأمر هي أنه لا يوجد شيء سياسي في الدعوة إلى التدخل العاجل لإنقاذ ملايين التيغراي”.

وأضاف جيتاشو، فى تغريدة عبر منصة أكس “تويتر سابقا”، أن وقد وثقت وكالات الإغاثة على الأرض وكذلك وسائل الإعلام الدولية على نطاق واسع مدى الأزمة الإنسانية التي تتكشف".

وأوضح رئيس تيغراي جيتاشيو رضا، لذلك، فإننا ندعو أن يدعو مرة أخرى إلى حكومته بالوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمساعدة في تجنب كارثة تلوح في الأفق.

دعا رئيس تيغراي جيتاشيو رضا، المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته الأخلاقية من خلال تقديم المساعدات الكافية دون تأخير".

وقال مارك لوكوك، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لصحيفة غلوب ميل، إن الوضع في يتشيلا، المنطقة الوسطى من تيغراي، يعزز قلقه بشأن الأزمة.



وأوضح لصحيفة The Globe: "يخبرني الخبراء ذوو الخبرة والمعرفة أن البيانات التي يرونها - وتجربتهم الأخيرة في السفر في أجزاء من ريف تيغراي - قد تشير إلى كارثة تتكشف في عام 2024 مماثلة للمأساة الشائنة في 1984-85".

وأشار إلي أن من الضروري أن يستجيب صانعو السياسات لهذا الأمر بسرعة وإلحاح أكبر بكثير، وبمساعدة عملية أكبر بكثير لأولئك الذين يعانون، مما نراه في الوقت الحالي".



ويدعو المعهد إلى الاعتراف الفوري بالأزمة والوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة لمن هم في أمس الحاجة إليها، الاعتراف بخطورة المجاعة في تيغراي واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة".

تسهيل الوصول غير المقيد للمنظمات الإنسانية، والسماح لها بإيصال المساعدات إلى المحتاجين دون عائق أو تأخير". وأضاف البيان.

وحثت منظمة المجتمع المدني المجتمع الدولي والجهات المانحة على اتخاذ إجراءات سريعة لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتخفيف معاناة سكان تيغراي.

ويشدد المعهد على الحاجة إلى التضامن العالمي، مرددا دعوة الإدارة الإقليمية المؤقتة في تيغراي للتعاون لمعالجة الأزمة الإنسانية.