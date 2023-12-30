السمسرة تلجأ لصندوق ضمان التسويات لحماية ملاءتها المالية

122 شركة سمسرة تتضرر

أبدت شركات السمسرة، وعددها 122 شركة مخاوفها من الأضرار التى قد تلحق بهم، وتتعرض له على خلفية أزمة العمليات التى قام بها بعض المستثمرين فى البورصة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بأسعار غير طبيعية.

طالبت شركات السمسرة علاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة تدخل صندوق ضمان التسويات بإيداع أموال نيابة عن الشركات، وذلك تجنبا لتعرضها للإجراءات العقابية المتبعة فى ذلك، فيما يتعلق بالملاءة المالية لهذه الشركات.

أضافت الشركات أنها تطلب الصندوق مساعدتها فى حمايتها من توقيع أى عقبات بسبب الارتباك الذى شهدته الملاءة المالية للشركات فى ظل أزمة سهم «موبكو» بالبورصة.

كما طالب المستثمرون بالبورصة والذى لحق بهم الضرر أيضاً محمود منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر دراسة موقف المستثمرين المتضررين، والتى طالتهم الأضرار أيضاً بإمكانية تعوضيهم من الصندوق.

كشفت مصادر خاصة لـ«الوفد» عن أن صندوق صمان التسويات لن يقوم باتخاذ أى إجراءات عقابية ضد شركات السمسرة طالما أن البورصة سوف تقوم بإخطار الصندوق بأن شركات السمسرة المتضررة غير مسئولة عن أسباب الأزمة، كونها أخطاء خارج عن سيطرتها».