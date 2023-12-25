إبراهيم عيسى: لا حديث الآن عن التغيير الوزاري.. ولا أحد مهتم

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه ليس هناك حديث بالقاهرة أو أي مدينة وقرية في مصر عن التغيير الوزاري، ولا يدور أي حديث في الأروقة وعلى موائد الطعام ولا على المقاهي أو جلسات العائلات والأصدقاء أو أي لحظة من اللحظات عن حدوق تغيير وزاري، كما أنه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن هناك أي حديث عن التغيير الوزاري ايضًا.

تعليق هام من إبراهيم عيسى:

وشدد إبراهيم عيسى، على أن هناك ندر جدًا من يتحدث عن فكرة تغيير وزاري ولا أحد مهتم بحدوث تغيير وزاري من عدمه على المستوى الشعبي، وهو ما يؤكد بعدم وجود اهتمام شعبي بالحكومة أو وجودها وتغيرها، وجاء ذلك خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين.

وأوضح أن تعديل الحكومة أو تكليق موضوعات سياسية مهمة ربما تكون أكثر في الاهتمام لدى البعض مع اقتراب حل اليمين الدستوري للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن حلف اليمين يترتب عليه استمرار الحكومة أو تعديلها، مؤكدًا أن الشعب المصري أدرك ووعى أن حكومتنا هي حكومة سكرتارية وهو ليس انتقاص من الحكومة ولكنه توصيف سياسي.

ونوه بأن حكومة السكرتارية موجودة في دولة وأنظمة سياسية عديدة وبشكل خاص الدول التي بها النظام الرئاسي، مشددًا على أن النظام في امريكا هي حكومة سكرتارية و ليس هناك رئيس وزراء وهي حكومة الرئيس وليس قائمة بذاتها، وهذا يعني أن الحكومة الأمريكية هي حكومة سكرتارية.

وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى، :" على النقيض منها هو النظام الروسي ومع ذلك حكومة روسيا أقل من السكرتارية، مشددًا على أن رئيس وزراء روسيا ليس موضع اهتمام ولا يتم ذكر أسمه في النشرات الروسية أو العربية أو الإنجليزية".