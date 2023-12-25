أكثر من قضية تنتظرها.. محام يكشف كواليس إعادة القبض على سما المصري

علق المحامي أشرف فرحات،على ضبط الراقصة الاستعراضية سما المصري مجددا، بعد خروجها من السجن بأيام، قائلا: "هناك أكثر من قضية تنتظر سما المصري".

وقال “فرحات”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم: "التهمة الموجهة لـ سما المصري هي التعدي على مبادئ وقيم المجتمع المصري، والتحريض على الفسق والفجور".

سما المصري قامت بنشر صور خادشة للحياء

وتابع المحامي أشرف فرحات: "سما المصري قامت بنشر صور خادشة للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي".

رحلت الأجهزة الأمنية الفنانة سما المصري، إلى قسم الأزبكية تمهيدا لنقلها لمركز الإصلاح والتأهيل، لقضاء فترة العقوبة بالحبس سنة وغرامة 100 ألف، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، من خلال ظهورها على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء حركات ورقصات تثير الغرائز وتعدى على الآداب العامة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سما المصري اليوم، خلال وجودها بنيابة الأموال الجزئية بالتجمع الخامس، لصدور حكم قضائي ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه.

وكانت الأجهزة المعنية أفرجت الفنانة سما المصري من السجن بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه، في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وقال محامي سما المصري أن النيابة العامة استأنفت على حكم حبس الفنانة سما المصري، سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور، والظهور في مقاطع مخلة على صفحاتها الشخصية بمواقع التوصل الاجتماعي المختلفة، وأن محكمة النقض قضت بزيادة العقوبة على سما المصري بالحبس سنتين وغرامة 400 ألف جنيه، بدلًا من سنة وغرامة 300 ألف جنيه، بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، وبهذا تصبح سما المصري مطالبة بتنفيذ سنة حبس إضافية عن المدة التي قضتها وهي سنتين وتم الإفراج عنها منذ أسابيع، وكذلك مطالبة بدفع 100 ألف جنيه.

يذكر أن سما المصري تم اتهامها في 23 قضية، حصلت على البراءة في 20 قضية، من بينها قضايا مرتضى منصور وابنته، والتي تنازل عنها، كما حصلت على البراءة في قضية سب إعلامية، وحصلت على حكم نهائي بالحبس 6 أشهر في قضية سب الإعلامية ذاتها، والحكم بالحبس سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور وسنة في قضية أخرى بالتحريض على الفسق والفجور أيضا، وهي القضية التي استأنفت عليها النيابة العامة.