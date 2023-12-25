أحمد موسى يشيد برسالة محمد صلاح للمحتفلين بالكريسماس.. فخر العرب (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد صلاح فخر مصر، ومحب لبلده وشعب مصر وداعم لدولته بشكل رئيسي"، معقبا: "لازم نحافظ على محمد صلاح وندعمه ونقف بجواره".

ربنا يحمي محمد صلاح فخر بلدنا

وعلق أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، على احتفال النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بالكريسماس، قائلا:"ربنا "يحمي محمد صلاح فخر بلدنا".

وأضاف أحمد موسى : "محمد صلاح قال لا تنسوا أهالي غزة ولا تعتادوا على معاناتهم.. لك كل التحية ابن مصر وفخرنا كلنا نجمنا العالمي محمد صلاح المبدع".

وتابع أحمد موسى،: "محمد صلاح أيقونة حول العالم، والعالم كله يعرفه، ويذهب لأي مكان ويتم استقباله بكل حفاوة وترحاب".

وعبّر الدولي محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ونجم فريق ليفربول، عن حزنه البالغ عما يدور في الشرق الأوسط والحرب الدائرة في فلسطين، وذلك قبل أيام قليلة من الاحتفال برأس السنة.

ونشر محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقًا، رسالة جاءت كالتالي:

“عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل، مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، خصوصًا الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية، ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها.. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم.. عيد ميلاد مجيد”.

وواصل محمد صلاح نجم ليفربول صراعه داخل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي وتقديم مستوياته الرائعة في البطولة، بعد أن قاد الريدز لاقتناص تعادل ثمين من آرسنال عقب تأخره بهدف، أمس السبت في الجولة الثامنة عشر من البريميرليج.

وواصل محمد صلاح منافسته في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بتضييق الخناق على النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، حيث سجل صلاح هدفًا أمام آرسنال في الدقيقة 29 من زمن اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 على ملعب أنفيلد.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 12 هدفا ليأتى فى المركز الثانى بجدول ترتيب هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليضيق الفارق إلى هدفين خلف هالاند الذى يأتى فى الصدارة برصيد 14 هدفا حتى الآن.

وسجل النجم المصرى محمد صلاح هدف التعادل لصالح ليفربول ضد آرسنال في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 151 هدفا فى مشواره بالدوري الإنجليزي، لينفرد بالمركز العاشر فى قائمة الهدافين التاريخيين متخطيا النجم السابق مايكل أوين الذى سجل 150 هدفا فى المسابقة.