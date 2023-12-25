يوسف الحسيني يهنيء الأهلي بالصعود لنهائي السوبر.. بقالي سنين أقول الزمالك قادم

وجه الإعلامي يوسف الحسيني، التهنئة لفريق الأهلي بصعوده لنهائي بطولة كأس السوبر المصري المقامة في الإمارات بعد الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف نظيف، قائلا: "مبروك للأهلاوية وانا كزملكاوي بقول الزمالك قادم بقالي سنين لكنه لسه مش عارف ليه لم يأت حتى الآن".

وقال يوسف الحسيني في برنامجه “ التاسعة “ المذاع على فضائية ”الأولى الفضائية”، مساء اليوم الإثنين: "أملي كبير في مجلس إدارة نادي الزمالك وأتمنى من قلبي أن أرى أداء مختلف وأشوف أداء متميز في الدوري اللي جاي".

الزمالك لديه أقوى فريق في مصر

وتابع يوسف الحسيني: "في تصوري الزمالك لديه أقوى فريق في مصر وطول عمره كده على مدار السنين".

ونجح فريق الكرة بالنادي الاهلى فى تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التى جمعت بين الفريقين على ملعب محمد بن زايد في الامارات ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي يصعد لنهائي كأس السوبر المصري

سجل هدف فوز الاهلى أمام سيراميكا كليوباترا جوستيك أرثر مدافع الأخير في الدقيقة 4+ 90'، ليصعد الأحمر لنهائي البطولة لملاقاة مودرن فيوتشر الذى أقصى نظيره بيراميدز بركلات الترجيح.

وصف الهدف..

شهدت الدقيقة 94 من عمر المباراة خوض إمام عاشور مشوارا عندما مر بشكل رائع من جهة اليسار والدخول لمنطقة جزاء سيراميكا ثم مرر عرضية ارضية ردت من القائم الأيمن فحاول جوستيك أرثر إبعادها ولكنه اسكنها مرماه بالخطأ.

أحداث المباراة..

شهدت أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا منذ انطلاقها سيطرة الأحمر على الكرة وتراجع سيراميكا.

وتعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي للإصابة ، بجانب اصابة ياسر ابراهيم مدافع الاحمر والخروج من البساط الاخضر في لقاء سيراميكا كليوباترا.

ولعب الأهلى أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هانى، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، عمرو السولية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: كريم فؤاد، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد عنتر - محمود زلاكة.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.