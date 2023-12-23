محيط الخصر يسبب إصابة النساء بالعقم في هذه الحالة.. أطباء يحذرون

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن خطر إصابة المرأة بالعقم يزيد بنسبة 3% لكل سنتيمتر إضافي حول خصرها، وذلك بعد تحليل بيانات 3 آلاف و200 امرأة، تتراوح أعمارهن بين 18 و45 عاما، سُئلن عن تاريخ خصوبتهن وقدمن معلومات حول صحتهن ومدى ممارستهن للرياضة.

كيف يكشف محيط الخصر خطر إصابة النساء بالعقم؟

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج االدراسة إلى أن محيط الخصر مرتبط بالعقم، فكل زيادة بمقدار سنتيمتر واحد، يزيد خطر العقم بنسبة 3 %، حيث إن معدلات العقم لدى النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 60 سم، قد انخفضت، بينما كانت النساء اللاتي يبلغ محيط خصرهن 160 سم فما فوق أكثر عرضة للإصابة بالعقم.

أسباب إصابة النساء بالعقم

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الأنشطة الترفيهية المعتدلة قد تعكس التأثير لدى النساء اللاتي يزيد محيط خصرهن عن 113.5 سم، فوفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن النشاط المعتدل سيرفع معدل ضربات القلب ويسرّع التنفس مع التعرق.

في الوقت نفسه، أفاد مجموعة باحثون صينيون إن محيط الخصر هو مؤشر إيجابي للعقم عند النساء، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم، فقد تزيد فرص النساء في الحمل من خلال مراقبة محيط الخصر والمشاركة في الأنشطة الترفيهية المعتدلة، كما تشير البيانات إلى أن قياس الخصر الأكبر يمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري.