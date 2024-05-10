رسميا.. تعديل موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ ، بناء على الخطاب المرسل من اتحاد الكرة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب الأول لكرة القدم والاتصالات التي أجريت في الساعات الماضية ، الذي طلب فيه إقامة المباراتين أحد يومي ٦ و ١٠ يونيو ، أو ٧ و ١١ يونيو لمنح لاعبو المنتخب راحة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين .

وتقرر إقامة مباراة بوركينا فاسو يوم ٦ يونيو بدلا ٧ على أن تقام مباراة غينيا بيساو في موعدها يوم ١٠ يونيو .