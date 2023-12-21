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الخميس 21 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أمراض صادمة تسبب العقم وتحرمك من الإنجاب عند تشخيصها في العشرينات.. احذر

أمراض تمنع الإنجاب
أمراض تمنع الإنجاب

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن هناك ما يقرب من 74 مشكلة صحية ترتبط بعدم الإنجاب في وقت لاحق من الحياة، عند تشخيص الإصابة بها في مقتبل العمر.

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أمراض تمنع الإنجاب

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشف باحثو الدراسة إن مشاكل الصحة السلوكية، مثل إدمان الكحول والفصام، لها التأثير الأكبر على عدم الإنجاب بين الرجال الذين تم تشخيصهم في العشرينات من العمر.

أمراض تمنع الإنجاب

كما تبين أن النساء لا ينجبن أطفالًا بسبب أمراض المناعة الذاتية والالتهابات مثل التصلب المتعدد واضطرابات القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني، عند تشخيصهن في أوائل العشرينات من عمرهن.

في الوقت نفسه، شملت أقوى العوامل المؤثرة على القدرة على الإنجاب مستقبلًا، العيوب الخلقية والاضطرابات الأخرى منذ الولادة، ومشكلات الصحة العقلية والاضطرابات التي تؤثر على الجهاز العصبي، مثل مرض التصلب العصبي المتعدد والتهاب المفاصل عند الأطفال.

وحسبما خلصت نتائج الدراسة، كانت النساء اللاتي تراوحت أعمارهن بين 16 و 20 عامًا، عندما تم تشخيص إصابتهن بالسمنة، أكثر عرضة للعقم مقارنة بالنساء اللاتي تم تشخيصهن في مرحلة البلوغ المبكر.

كما أكد باحثو الدراسة إن المشاكل العقلية كانت الأكثر تأثيرًا بين الرجال، بينما شكّلت المشاكل الأيضية والغدد الصماء مثل مرض السكري، التأثير الأكبر على معدلات عدم الإنجاب لدى النساء.

بالإضافة إلى أن هناك عوامل مختلفة تؤدي إلى زيادة معدلات عدم الإنجاب في جميع أنحاء العالم، حيث أن تأجيل الإنجاب قد يزيد من خطر العقم.

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