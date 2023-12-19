د.عبدالسند يمامة: السيسي أحد زعماء مصر وحجز مقعده في التاريخ (فيديو)

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه تحدث مع الرئيس السيسي خلال جلستهم اليوم عن أن الحزب لديه عناصر ومحاور في العديد من الأمور، واستمع إليه الرئيس إجمالا، وكان بشوشا ومستقبلا لوجهات النظر التي تم طرحها.

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء أن الرئيس السيسي حجز مقعده في التاريخ عقب ثورة 25 يناير و30 يونيو وموقفه من الإرهاب واستقرار الدولة وانحيازه للشعب المصري،مشيرا إلى أنه تحدث في وقت سايق عن كتاية اسم الرئيس السيسي في مقدمة الدستور ،أسوة بزعماء مصر، ولكنه كرئيس للدولة والحكم فهذه مسألة أخرى لنا بها وجهة نظر كحزب معارض وىالرئيس استقبل ذلك بصدر رحب،

وتابع"يمامة" أن الرئيس السيسي تحدث مع المرشحين الثلاثة عن الكثير من المسائل في جو هادئ وتقدير كبير هو وكافة مرشحي الرئاسة خلال الجلسة التي جمعتهم مع الرئيس السيسي، "إحنا كلنا هدفنا الاستقرار والتنمية، ودي بلدنا وكلنا بنشارك في تنمية البلد وده واجبنا".

وأشار إلى أن إصلاح التعليم كان أولوية بالنسبة له في حال نجاحه في الانتخابات إذ أن التعليم يحتاج لإصلاح حقيقي، فضلا عن إصلاح تشريعي للعديد من المسائل، إذ أن مجلس الشيوخ لم يُمنح اختصاصات تشريعية وهذا أمر كان يجب العمل عليه.

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن عمره لا يسمح له بالترشح في انتخابات 2030، مشيرا إلى أنه يرغب في إعطاء فرصة للجيل الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "يمامة"،أن الحزب سيعد بقوة للتواجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة موضحا أنه سيعمل على إعداد الحزب، وإعداد كوادره ليكون متواجد مرشح للحزب في 2030، غير عبدالسند يمامة.

السيسي تحدث عن ضرورة أن يكون لحزب الوفد دور في الحياة السياسية



وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: "حزب الوفد سيبحث عن كوادر مميزة، وأسماء قادرة على التواجد في الانتخابات المقبلة، وسيتم التعاون لتهيئة البيئة ليرشح الحزب مرشح جديد في الانتخابات المقبلة"، موضحا أنه لم يطلب أي شيء خاص بصفته رئيسا لحزب الوفد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث معه عن ضرورة أن يكون لهم دور في المشاركة بالحياة السياسية من أجل مصر خلال الفترة المقبلة.