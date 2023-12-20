وزير الري: لا عودة للمفاوضات حول سد النهضة.. إثيوبيا لا تريد الالتزام

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الري والموارد المائية، إنه في الوقت الحالي لا عودة للمفاوضات حول سد النهضة، مشيرا إلى أن إثيوبيا لا تريد الالتزام بأي قواعد للقانون الدولي.

الأشقاء في السودان لهم أهداف من التفاوض مختلفة عن الأهداف المصرية

وأضاف وزير الري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ”ON”، مساء اليوم الثلاثاء أن الأشقاء في السودان لهم أهداف من التفاوض مختلفة عن الأهداف المصرية ومع ذلك لم يتحقق منها الكثير وتم التراجع عن بعض الامور .

وأشار وزير الري إلى أن مطالب السودان لم يتحقق منها الكثير والحد الأدنى للتصرف تم التراجع عنه في الصياغات ،مؤكداً أن ما يهم السودان هو التغيير اليومي لان سدود السودان قريبة من السد الاثيوبي جغرافيا ويهمه كمية التتغير اليومي.

وتابع: "لاأعتقد الجانب السوداني راضي كما وصلنا له ولم يكن مرتاحاً والقى باللوم على الجانب الاثيوبي بإعتباره من يملك تقديم الحلول للطرفين وهذا حديثه في الختام حيث طالب السودان الجانب الاثيوبي بنتغيير مواقفه وأن يقدم حلول لانه من يبني السد وليس دولتي المصب".

مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف

وتحدث وزير الري عن طلب التدخلات من اطراف اخرى قائلاً: " مصر جربت كل المحاولات مع جميع الأطراف واشنطن وأطراف أخرى والاتحاد الافريقي ووجود المراقبين المحايدين بيخلي الوضع أفضل كطرف رابع يرى بعينه مايجري في الغرف المغلقة "

وأكد وزير الري والموارد المائية ، أن الوضع مطئمن في السد العالي، مشيراً إلى أن موسم الفيضات فوق المتوسط حتى الان ، و سوف يتم رصده في يوليو 2024.

وأردف : " نحاولأن نتعامل بقدر الإمكان مع الكميات التي تم خصمها في الملء الاثيوبي هذا العام والوضع مطمئن في السد العالي ومستمرين في المجهودات التي تبذلها.

الدولة كلها يقظة في مسألة سد النهضة

وتابع: "الدولة كلها يقظة في مسألة سد النهضة الدولة بكامل مؤسساتها على تواصل لحظي في هذا الملف وداخل وخارج الغرف مع كل مؤسسات الدولة ووزارة الري لاتتصرف منفردة والوفد التفاوضي به ممثلين مع كل المؤسسات وسوف نتعامل مع الوضع الحالي والمستقبل ".