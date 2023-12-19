أحمد موسى يوجة رسالة لإثيوبيا بعد فشل مفاوضات سد النهضة (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى على فشل مفاوضات سد النهضة، قائلا: " مصر تمتاز بالنفس الطويل في المفاوضات وتتمنى الخير للجميع وهو ما أكده الرئيس السيسي بشرط عدم الإضرار بمصالح مصر.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم، أنه كان هناك اتفاقا بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا خلال اجتماعهما في القاهرة خلال يوليو الماضي على بدء مفاوضات ثلاثية تشمل القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

المواطن العادي كان يدرك أن إثيوبيا لن تفي بأي وعد

وأوضح أحمد موسى أن الاتفاق شمل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم خلال 4 شهور، موضحا أن المفاوضات بدأت في سبتمبر الماضي، مستدركا أن المواطن العادي كان يدرك أن إثيوبيا لن تفي بأي وعد، و إثيوبيا تعمل على استغلال الوقت من أجل استكمال الإجراءات وفرض سياسة الأمر الواقع.



وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن بيان وزارة الري تتضمن جملة مهمة وهي أن مصر تحتفظ بحق الدفاع عن أمنها القومي، وهذه الجملة قي غاية الأهمية في هذه الأزمة، وتعني الكثير.

وانتهى مساء يوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر .

ولم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، هذا وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.