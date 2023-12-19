طارق فهمي بعد الانتخابات الرئاسية: الكرة الآن في ملعب الأحزاب السياسية (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في غاية الأهمية مهمة فيما يخص الحوار الوطني وأنه سوف يستكمل قريبا.

وأكد طارق فهمي خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، مساء اليوم الثلاثاء: "لكرة في ملعب الأحزاب السياسية لأن الشعب المصري بدأ يتعرف على الأحزاب ونشأ بينهم لغة حوار كبيرة بعد المشاركة في الانتخابات الرئاسية الماضية.

العملية الانتخابية ٢٠٢٤ أكدت أن الجميع ربح من المشهد السياسي

وأشار طارق فهمي إلى أن العملية الانتخابية ٢٠٢٤ أكدت أن الجميع ربح من المشهد السياسي، فالجميع من القوة السياسية بما فيها الثلاثة أحزاب وممثليهم في الانتخابات ربحوا من تقديم أنفسهم للحياة السياسية ، وهذا هو ثمرة الحوار الوطني طوال عام كامل.

وأوضح أن الحوار الوطني ناقش رؤي ومقاربات ورفعت توصيات للرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهدت الدولة حالة حراك سياسي وحزبي

وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن عمره لا يسمح له بالترشح في انتخابات 2030، مشيرا إلى أنه يرغب في إعطاء فرصة للجيل الجديد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "يمامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، إن الحزب سيعد بقوة للتواجد في الانتخابات الرئاسية المقبلة موضحا أنه سيعمل على إعداد الحزب، وإعداد كوادره ليكون متواجد مرشح للحزب في 2030، غير عبدالسند يمامة.

السيسي تحدث عن ضرورة أن يكون لحزب الوفد دور في الحياة السياسية



وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: "حزب الوفد سيبحث عن كوادر مميزة، وأسماء قادرة على التواجد في الانتخابات المقبلة، وسيتم التعاون لتهيئة البيئة ليرشح الحزب مرشح جديد في الانتخابات المقبلة"، موضحا أنه لم يطلب أي شيء خاص بصفته رئيسا لحزب الوفد، لافتا إلى أن الرئيس السيسي تحدث معه عن ضرورة أن يكون لهم دور في المشاركة بالحياة السياسية من أجل مصر خلال الفترة المقبلة.

وكشف رئيس حزب الوفد عن تفاصيل الجلسة التي جمعته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة باقي المرشحين في انتخابات الرئاسة 2024، قائلا : "الرئيس السيسي دعاهم وأحسن الاستقبال، وتحدث كافة المرشحين السابقين خلال الجلسة.