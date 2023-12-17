الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إصابة 14شخص في حادث انقلاب أتوبيس غرب الأقصر

بوابة الوفد الإلكترونية

اصيب اليوم 14 شخصا، في حادث انقلاب اتوبيس بمنطقة البر الغربي بالاقصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتم الدفع  بحوالي  20 سيارة اسعاف إلى مكان الواقعة،  ونقل المصابين بالاتوبيس الذي كان يقل عدد من السائحين، إلى مستشفى حورس التخصصي، ورفعت مستشفيات الاقصر حالة الطوارئ لاستقبال المصابين.

ويجرى حاليا  رفع الاتوبيس من موقعه ونقل الركاب في اتوبيسات اخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار جهات  التحقيق لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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