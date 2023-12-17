إصابة 14شخص في حادث انقلاب أتوبيس غرب الأقصر

اصيب اليوم 14 شخصا، في حادث انقلاب اتوبيس بمنطقة البر الغربي بالاقصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة أمنية إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بحوالي 20 سيارة اسعاف إلى مكان الواقعة، ونقل المصابين بالاتوبيس الذي كان يقل عدد من السائحين، إلى مستشفى حورس التخصصي، ورفعت مستشفيات الاقصر حالة الطوارئ لاستقبال المصابين.

ويجرى حاليا رفع الاتوبيس من موقعه ونقل الركاب في اتوبيسات اخرى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وجاري إخطار جهات التحقيق لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.