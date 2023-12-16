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السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شريف يقود هجوم الخليج أمام الرياض في الدوري السعودي

محمد شريف
محمد شريف

كشف بيدرو إيمانويل مدرب فريق الخليج تشكيل فريقه لمباراة الرياض المقرر له اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة رقم 17 من دوري روشن السعودي.

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بمشاركة محمد شريف.. الخليج يهزم أبها ويتأهل لربع نهائي كأس الملك السعودي

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محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الرياض في دوري روشن

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كريم شحاتة: هناك مشكلة واضحة في الأهلي.. وكان لابد من استمرار محمد شريف



شهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد شريف مهاجم الخليج في الخط الهجومي.
 


تشكيل الخليج أمام الرياض:


إبراهيم سيهتش - محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد ناري - إيفو رودريجيز - محمد شريف - منصور حمزي - عبد الإله هوساوي  -  سعيد آل حمسل - يونج.
 


موقف الخليج والرياض في جدول ترتيب الدوري السعودي:


يأتي الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، متساويا مع الخليج الذي يحتل المركز الثالث عشر متفوقًا بفارق الأهداف.
 

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