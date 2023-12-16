السبت 16 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد شريف يقود تشكيل الخليج المتوقع أمام الرياض في دوري روشن

محمد شريف
محمد شريف

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج الذي يعلب في صفوفه الدولي المصري محمد شريف نظيره فريق الرياض مساء اليوم السبت على ملعب  مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

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من المتوقع أن يبدأ الخليج المباراة بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش
خط الدفاع: محمد خبراني - بيدرو ريبوشو - ليساندرو لوبيز - سعيد آل حمسل
خط الوسط: وو يونج جانج - خالد ناري – عبدالإله هوساوي
خط الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينز - إيفو رودريجيز.

موعد مباراة الخليج والرياض 

تنطلق صافرة بدأ أحداث مباراة الخليج والرياض في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ المواجهة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الخليج والرياض

تذاع أحداث مباراة الخليج والرياض في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي بشكل حصري عبر قناة SSC1 HD بصوت محمد الخامسي.

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