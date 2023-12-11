كريم شحاتة: هناك مشكلة واضحة في الأهلي.. وكان لابد من استمرار محمد شريف

قال الإعلامي كريم حسن شحاتة إن النادي الأهلي، قدم أداء سئ للغاية خلال مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، في اللقاء الذي أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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وأكد عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الأهلي يعاني منذ فترة من تراجع الأداء بشكل غريب ومستمر،

وأضاف: " إدارة كولر المباريات لم تعجبني ، وأيضا هناك تراجع لتفكير كولر في إجراء التبديلات وهذا يمنح الأفضلية لصالح المنافس".

وتابع: " منذ أول مباراة في الموسم أمام اتحاد العاصمة ومرورًا بالدوري ودوري الأبطال ليس الأهلي الذي ظهر العام الماضي ".

وزد:" لا أعتقد أن الاجهاد سبب في ذلك، الأهلي كل سنة يخوض عدة منافسات وليست المرة الأولى واللاعبين تعودوا على تلك الأجواء".

وأردف:" كولر فاقد السيطرة على اللاعبين سواء فنيًا وإداريا، الأهلي يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، ولابد أن يتم النظر في ذلك".

وأكمل:" الأهلي تأثر من رحيل محمد شريف الذي يعتبر هو أفضل مهاجم في مصر، موديست ليس قادر على فعل المزيد مع الفريق".