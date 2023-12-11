بمشاركة محمد شريف.. الخليج يهزم أبها ويتأهل لربع نهائي كأس الملك السعودي

فاز فريق الخليج على نظيره أبها بهدفين مقابل هدف، اليوم الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ربع نهائي كأس الملك السعودي.

سجل هدفي الخليج، البرتغالي فابيو مارتينيز (30) والألماني خالد ناري (83) فيما سجل هدف أبها، الكاميروني كارل إيكامبي (62).

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد شريف أساسيا مع الخليج حتى الدقيقة 79 ليغادر ويشارك بدلا منه زميله عبدالله آل سالم.

وتأهل الخليج بانتصاره على أبها إلى نصف النهائي لمسابقة كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه.

وفي ربع النهائي يخوض الهلال مواجهة امام التعاون ويصطدم النصر بجاره الشباب في قمة الرياض على بطاقة نصف النهائي من كأس الملك السعودي.