عناوين منافذ المجمعات الاستهلاكية في القاهرة والمحافظات

الأسعار مناسبة هناك

عناوين المنافذ الاستهلاكية… يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد وعناوين المنافذ الاستهلاكية في جميع أنحاء الجمهورية حيث وصلت لأكثر من 40 ألفًا من منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية في جميع محافظات الجمهورية.

يمكن للمواطنين الحصول منها على جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة، وبتخفيضات تتراوح بين 30 إلى 35%، حيث تعد أسعار أقل بكثير وبعيدة عن أسعار السلاسل التجارية المختلفة، وتحرص وزارة التموين، على توفير السلع واحتياجات المواطنين.

المجمعات الاستهلاكية

عناوين منافذ التموين والمجمعات في القاهرة والجيزة

- حي الحلمية: 20 شارع سكة راتب.

- مدينة 15 مايو: مجاورة 11.

- مصر القديمة: 7 شارع الجبالي، الفرنساوي.

- حي السيدة زينب: ميدان بركة الفيل.

- حلوان: 23 شارع حيدر باشا.

- منطقة أبو رواش في الجيزة.

- حي باب الشعرية: شارع باب البحر، وميدان باب الشعرية

- منطقة بولاق الدكرور: شارع ناهيا.

- حي المهندسين: 2 شارع يثرب، الطائف.

- حي الدقي: شارع عبدالرحيم صبري.

- حي الهرم: شارع الكوم الأخضر.

- حي فيصل: منطقة الطالبية البحرية.

- مدينة 6 أكتوبر: الحي السادس.

- شارع الجمهورية: أوسيم.

- حي إمبابة: 55 شارع مدينة التحرير

المجمعات الاستهلاكية

- منطقة المساكن الشعبية، بساقية مكي، الجيزة.

- منطقة منشأة البكاري بحي الهرم.

- حي امبابة: 41 شارع السلام.

- حي امبابة: 28 شارع المنصورة، وعمارة الأوقاف.

- مدينة الحوامدية: شارع الجمهورية بجوار البوسطة.

- منطقة أرض الجمعية: شارع عمر بن الخطاب، الجيزة.

- ميدان فيني: 4 شارع السد العالي.

- المهندسين: 9 شارع أحمد عرابي.

- 24 ميدان السيدة عائشة.

- حي الخليفة: 14 شارع المنشية.

- حلوان: مساكن صلاح سالم.

- منطقة باب الفتوح: 11 شارع البنهاوي.

- منطقة منشية ناصر: بلوك 1.

- حي القلعة: 67 شارع القلعة.

- حي الفجالة: 69 شارع كامل صدقي.

- حي الجمالية: شارع بيت القاضي.

- حي الموسكي: 14 حارة درب الجنينة.

- حي الهرم: منطقة كفر الجبل.

- منطقة شارع صبري حمدي: نزلة السمان.

- حي عابدين بميدان الجمهورية.

- وسط البلد: 1 شارع شريف باشا.

- حي عابدين: 3 حارة مشتهر.

- حي العتبة: 11 عمارات الأوقاف.

- حي الزمالك: 159 شارع 26 يوليو.

- حي عابدين: 22 حارة التمساح

- حي الموسكي: 6 شارع المزين.

- حي المعادي: شارع النهضة وشارع دجلة.

- حي العتبة: 6 شارع ميدان العتبة.

- منطقة قصر النيل: عمارة أ بشارع محمد حلمي.

- منطقة أبوالريش: 6 شارع الرشيدي.

- منطقة المساكن الشعبية بجوار مستشفى المقطم، حي المقطم.

- حلوان: امتداد شارع المساكن.

- حي البساتين: شارع إبراهيم محمد.

- منطقة مصر القديمة: 167 شارع كورنيش النيل

- ميدان الباشا بشارع المنيل بمصر القديمة.

- حي جاردن سيتي: 7 شارع لاظوغلي.

عناوين المنافذ في محافظة الإسكندرية

- مجمع العصافرة بفندق العصافرة، وآخر فى العصافرة قبلي بشارع أم النور.

- مجمع محطة الرمل.

-مجمع مصطفى كامل 15 عمارات مصطفى كامل.

- مجمع 26 يوليو.

- مجمع أبو قير.

- مجمع السيوف بجوار محطة بنزين صبري بشارع جميلة بو حريد

- مجمع سيدي بشر قبلي - شارع القاهرة.

- مجمع سيدي جابر - شارع سوق زنانيري.

- مجمع أبو قير: شارع هارون الرشيد.

عناوين المجمعات في المحافظات

مدينة الزقازيق: مجمع الزقازيق مدينة الزقازيق شارع الفاروق.

السكر

الشرقية: ديرب نجم بجوار مبنى الكهرباء بعد الكنيسة.

الإسماعيلية: مجمع الإسماعيلية.

طنطا: فرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية وذلك فى شارع أحمد ماهر بطنطا.

بورسعيد: مجمع بورسعيد

أسيوط: مجمع أسيوط بشارع الجمهورية.

المنيا: مجمع المنيا.

أسوان: مجمع أسوان بشارع الكورنيش.