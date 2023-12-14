مقتل 10 من ضباط وجنود الاحتلال الإسرائيلي بعبوات ناسفة في حي الشجاعية

أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف قوة إسرائيلية ومقتل 10 من ضباط وجنود الاحتلال بعبوات ناسفة شديدة الانفجار في حي الشجاعية، وذلك حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

كانت قناة "القاهرة الإخبارية" عرضت تقريرا بعنوان: "لا سقف يحميهم من الأمطار ولا حائط يخفف عنهم برد الشتاء.. أوضاع مأساوية يعيشها النازحون الفلسطينيون".

قال التقرير: "لا سقف يحميهم من الأمطار ولا حائط يخفف عنهم برد الشتاء، أوضاع مأساوية يعيشها عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة جراء الأمطار التي ضرب الخيام التي يتخذون منها مأوى أخير لهم، بعد أن دمر الاحتلال منازلهم وأجبرهم على التهجير القسري من مدنهم".

أضاف: " مأساة النازحينن الفلسطينيين الذين تضررت مخيماتهم جراء هطول الأمطار تحدث عنها المواطن رمضان محيم وهو يشير إلى خيمته": "المياه بتنزل علينا واتبهدلنا في المطر".

تابع التقرير، أنه وفي ظروف غير صالحة للعيش الإنساني تروي ياسمين مهنا إحدى النازحات الفلسطينيات مأساة أسرتها، "قومت ابني والمياه عليه، وابني استشهد و5 أشخاص بتتغطى بغطاء واحد".