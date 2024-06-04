عصف فكرى

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 08:06 م 6/4/2024 8:06:26 PM

المحبة شعور إنسانى فريد، أن نرضى عن أحد، أن نسعد بذكره، أن نتتبع محاسنه، أن نستبشر بوجوده. ليس أقرب وصال بين البشر من الحب، فبه تتآلف القلوب، وتتواءم النفوس وتتحد الرؤى والأفكار النيرة.

لكن لأن الإفراط فى كل فضيلة يقلبها حتما إلى رذيلة، فإن المحبة الزائدة، تماماً مثل السكر الزائد يُفسد استمتاعنا بمذاق الأشياء، ويصيبنا بالأمراض. وهنا فإن المحبة الزائدة تُقيم حواجز من اللاموضوعية تجاه حكمنا على البشر والأحداث والأمور.

ولأن العرب كانوا، وما زالوا، أساتذة البلاغة، وملوك الأدب، فقد ابتكروا صنوفاً من البلاغة القولية تحمل درجات غير مسبوقة من المبالغات تجاه مَن يُحبونهم، فولدت نصوصاً أدبية غاية فى الروعة، لكنها كانت بعيدة عن الموضوعية، بل أشبه بالانتحار الفكرى نتيجة الاصطدام بين ما هو مُتخيل وما هو واقع. وهكذا، فلم يكن غريباً أن نسمع أشعاراً تسمو بالممدوحين إلى درجات لا منطقية تنزع عنهم لباس الإنسانية وتُصنفهم فى خانات الخارقين للطبيعة، من عينة قول الشاعر النابغة الذبيانى فى مدح النعمان بن المنذر: "فإنك شمس والنجوم كواكب/ إذا طلعت لم يبد منهم كوكب".

كذا ما قاله الشاعر ابن هانئ الأندلسى فى مدح الخليفة الفاطمى المعز "ما شئت.. لا ما شاءت الأقدار/ فاحكم فأنت الواحد القهار/ وكأنما أنت النبي مُحمد/ وكأنما أنصارك الأنصار"، أو كقول الشاعر أبى نواس مادحاً الخليفة هارون الرشيد: "بك أستجير من الردى وأعوذ من سطوات باسك/ وحياة راسك لا أعود لمثلها وحياة راسك"، وهى أقوال خارج نتاج الوصف والمدح الطبيعى المنطقي، إذ تسمو بالممدوحين إلى سماوات الآلهة والأنبياء والمُعجزين.

وربما يفترض البعض أن ذلك هو حب حقيقى وصل إلى درجة الإفراط، لكن فى حقيقة الأمر، فإن جمال التعبيرات وجذالتها وتخليدها شعراً يؤدى إلى تقديس حاد يُصيب ثقافة المجتمع ككل من خلال تمجيد أفعال وأقوال وأداء الأعلى سُلطة فى كل زمان ومكان بعيدا عن الموضوعية، وربما تعد هذه السمة واحدة من أسباب الجمود السائدة فى مجتمعات العالم العربى اليوم وكل يوم.

فالحال جيد لأن أصحاب السلطة خارقون، ومَن ثم لا تغيير فى سبيل الإصلاح ولا تجاوز لحالات الجمود.

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لا تقتصر نظرة المغالاة فى الحب لدى الناس فى بعض أصحاب السلطة، وإنما تمتد إلى مبدعين وفلاسفة وأصحاب رأى وعلماء دين.

لا ينسى أحد التلاميذ النجباء للشيخ الشعراوى– رحمه الله- هذا المشهد، عندما زار يوماً جامعة القاهرة فى ندوة دينية فى الثمانينيات، وهاله الاحتفاء الكبير للناس به، الذين وصل بهم الأمر إلى أنهم حملوا سيارته وهو داخلها كنوع من التكريم والتعبير عن المحبة. آلمت الواقعة الشعراوى نفسه ـ كما ذكر لاحقا نجله، وحاول ترويض ذاته على الانخلاع والإفلات من التقديس، فذهب فجراً إلى حمام المسجد الذى يُصلى فيه، ليقوم بتنظيفه بنفسه، وهو ما جعل ابنه ينزعج، ويسأله عما دفعه لذلك، فأخبره بأن احتفاء الناس المتزايد به أقلقه ودفعه إلى إكراه نفسه على التواضع والزهد فى الحياة.

نُغادر رجل دين، أحبه الناس، لنتذكر مطرباً أحبته الجماهير مثل عبدالحليم حافظ. ففى يوم وفاته فى ألقت ثلاث فتيات فى القاهرة أنفسهن من طوابق مرتفعة حزنا على أمير الرومانسية ونموذج فتى الأحلام فى مخيلتهن. لم يفكر كثيرون فى مغزى الحدث، وإن اعتبروه دليل محبة طاغية وشعبية لها ما يبررها وقتها، لكن التعمق فى استقراء فكرة الفداء لدرجة إنهاء الحياة بسبب غياب بشر لم تستوقف الباحثين والمحللين النفسيين.

لاعبو الكرة لهم نصيب كبير من التقديس لدرجة تجعل اعتبار أفكارهم وأعمالهم خارج الملعب صواباً مُطلقاً. محمد أبوتريكة لاعب محبوب لمهاراته وأدائه، وبالقطع فقد أسعد جمهور النادى الأهلى ومصر كثيراً فى عدة مناسبات، لكن فكره وأداءه السياسى وتعاطفه الحسى وأحكامه فى القضايا العامة ليست مُفرحة، ولا تصب فى خانة المصلحة العامة للمجتمع.

غيره كثيرون نغفر لهم ما تقدم وما تأخر لأنهم محسنون فى جانب وحيد، وهو داء تغلغل فينا لأننا لم نتعلم ونُجرب التفكير العقلاني، والمحبة الراشدة، والتأييد المشروط، وكلها من خصائص المجتمعات والأمم الناهضة.

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فى الناحية الأخرى نكره البعض لأسباب بعضها موضوعى، فنبالغ فى الكراهية وصولاً إلى حد الشيطنة، وتحويل النموذج المكروه إلى شخص معجز وخارق فى شروره.

تتعدد النماذج وتختلف درجاتها، لكن السمة الظاهرة والغالبة هى الحدية، رغم أن هناك فى التراث مقولات عديدة تحض على الاعتدال منها قول منسوب لعلى بن أبى طالب يقول "أحب حبيبك هوناً ما، عسى أن يكون بغيضك يوماً ما. وأبغض بغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبك يوماً ما".

والله أعلم

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