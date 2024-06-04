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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

عاجل.. القبض على المطرب أحمد جمال (تفاصيل)

أحمد جمال
أحمد جمال

تحفظت قوات الأمن على المطرب أحمد جمال، بعد دهسه مواطنًا مُسنًا، عن طريق الخطأ، إثر اصطدامه بسيارته على طريق الفيوم الصحراوي بدائرة قسم شرطة الأهرام.

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أحمد جمال يدهس مواطنًا مُسنًا على طريق الفيوم الصحراوي

وسرعان ما تمت إحالة أحمد جمال إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بشأن اتهامه، وذلك بعد تلقي الإدارة العامة للمرور بلاغًا عاجلًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم وإصابة رجل عجوز.

أحمد جمال

وخلال التحقيقات، اعترف المطرب أحمد جمال بأنه فوجئ بالرجل المُسن أمامه ولم يستطع تفاديه، مما نتج عنه إصابته بكسور وكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما جرى التحفظ على سيارة أحمد جمال لفحصها من قبل خبير هندسي لبيان سلامة الفرامل من عدمه، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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