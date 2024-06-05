دونجا: كنت أحد أسباب انتقال أحمد حمدي للزمالك

تحدث نبيل عماد دونجا، لاعب نادي الزمالك عن العديد من الأمور داخل جدران القلعة الببضاء، وذلك خلال تواجده ضيفا مع الاعلامي إبراهيم عبدالجواد.

وقال دونجا في تصريحات له لبرنامج "الهدف" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر شاشة "أون سبورت 2" كنت أحد الأسباب في انتقال أحمد حمدي لصفوف نادي الزمالك، مشيرا إلى أنه تحدث مع اللاعب والمسئولين فى القلعة البيضاء لإتمام الصفقة، ليقينه بأن اللاعب سيفيد الفريق بشكل كبير.



وعن حديث محمود شيكابالا عن الاعتزال، قال دونجا إنه لن يعتزل، خاصة أن اللاعبين يتمسكون باستمراره بالفريق، موجها له رسالة على الهواء بضرورة عدم الاعتزال فى الوقت الحالي والاستمرار مع الفريق. وأكد دونجا أن المنافسة على الدورى ما زالت مستمرة، وأن الزمالك قادر على العودة للمنافسة مرة أخرى.

وأختتم دونجا: " جمهور الزمالك "بيفهم كورة" وعارف اللاعب اللي بيتعب، دعموني في بدايتي مع الفريق برغم عدم الظهور بمستوى جيد وقتها، أشكرهم على مساندتهم للفريق دائماً هم أصحاب الفضل الأول في الكونفدرالية".