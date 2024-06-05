عشماوى يتقدم باستقالته من جهاز تنمية التجارة والأسباب غير معروفة

علمت" بوابة الوفد" أن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تقدم أمس الثلاثاء باستقالته من جهاز تنمية التجارة لأسباب غير معروفة، حيث قدم استقالته للوزير المختص وهو الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي قبل الاستقالة.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى يشغل أيضا منصب رئيس أول بورصة سلعية والتى اطلق عليها البورصة السلعية مصر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر فى نوفمبر ٢٠٢٢ قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وتجديد تعيين الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيسا لجهاز تنمية التجارة الداخلية لفترة ثانية لمدة 4 سنوات تنتهى فى ٢٠٢٦ .الا أنه تقدم أمس باستقالته وتم قبولها على الفور ويتولى حاليا نائب رئيس الجهاز تسيير الأعمال لحين تعيين رئيس جهاز جديد.

شغل «عشماوي» عدة مناصب تنفيذية واستشارية في الحكومات المتعاقبة، وهو حاصل على الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال والاستثمار من بريطانيا، وعمل في مؤسسات عالمية بالمملكة المتحدة.