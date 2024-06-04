فئات لن تحصل على الخبز المدعم.. أبرزهم من يمتلكون سيارات موديل 2018 

تصدر الخبز المدعم مؤشرات البحث خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع سعر رغيف الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشا بعد حوالي 30 عاما من استقرار سعره.

ولكن هناك فئات مستثناة من الحصول على رغيف الخبز المدعم، وهم:

1- من يتخطى راتبهم 9600 جنيه شهريًا.

2- رجال الأعمال ومن يمتلكون شركات بـ10 ملايين جنيه.

3- من تبلغ قيمة ضرائبهم 100 ألف جنيه فأكثر.

4- أصحاب السيارات الفارهة.

5- الحاصلون على رواتب من التأمينات والمعاشات.

6- الأسر التي تدفع مصروفات مدرسية 20 ألف جنيه لأطفالها.

7- من يمتلكون أراضي زراعية بمساحة 10 أفدنة.

8- من يتولون المناصب العليا والرفيعة في البلاد.

9- المواطن الذي تتخطى فاتورة الكهرباء بمنزله 800 جنيه.

10- من يمتلكون سيارات موديل 2018 فأعلى.