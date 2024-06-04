المطرب أحمد جمال يخرج بكفالة بعد دهس مسن على طريق الفيوم

أخلت جهات التحقيق المختصة بالجيزة سبيل المطرب أحمد جمال بكفالة مالية، دهسه مواطن أثناء عبوره لطريق الفيوم الصحراوى.

وتحفظت النيابة على سيارة المطرب أحمد جمال، وكلفت مهندساً فنياً من إدارة المرور بفحص حالة السيارة للتأكد من سلامتها، كما أمرت بمعاينة مكان الحادث للتأكد من وجود كاميرات مراقبة.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوجود مصادمة على طريق الفيوم الصحراوى، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



تبين من الفحص أن شخصاً صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره للطريق، ما أدى إلى إصابته بكسور وكدمات.



تم نقل المصاب إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وجرى ضبط مالك السيارة، وتبين أنه المطرب أحمد جمال، وتم التحفظ عليه.



جاله ضيق تنفس.. نقل الفنان أحمد جلال عبدالقوي من محبسه إلى المستشفى



وفي سياق منفصل قال مصدر أمني مسؤول إن الفنان أحمد جلال عبدالقوي تعرض لوعكة صحية داخل محبسه، الاثنين، بعدما أصيب بضيق في التنفس وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مكان احتجازه.

كانت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، قضت بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، لإحرازه جوهر الأفيون والامفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

بدأت بكلمة وانتهت بجثة.. تفاصيل مصرع شخص في خناقة شوارع بأكتوبر

لقي شخص مصرعه إثر تعرضه لمشاجرة دموية بينه وبين آخرين بسبب خلافات بينهم في أكتوبر.

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة دموية ونتج عنه سقوط قتيل بمنطقة أكتوبر.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب بها إصابات بالغة، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين وقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، وانتهت بسقوط قتيل، ويكثف رجال المباحث من جهودهم للوقوف على ملابسات الواقعة.