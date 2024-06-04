زيادة فترة تخفيف الأحمال 3 ساعات بسبب ارتفاع درجة الحرارة

لجأت وزارة الكهرباء والبترول إلى زيادة فترة تخفيف الأحمال 3 ساعات بدلاً من ساعتين، وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء أنه نظرًا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الاقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة اضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وأكد المصدر أن الزيادة فى الأحمال أدت لرفع القدرات التى يتم فصلها على المشتركين الى حوالى 5000 ميجاوات يوميًا، بدلًا من 3000 فى الايام القليلة الماضية، وبالتالى زيادة مدة انقطاع الكهرباء خلال هذه الموجة.

وتابع المصدر أنه مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية بلغ أقصى حمل كهربى خلال ساعة الذروة الى 34650 ميجاوات ، فيما بلغت القدرات الكهربائية المتاحة 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.