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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

بالصور.. نجوم الزمالك في زيارة لمستشفى الناس وإشادة بدور مؤسسة الجود لإطلاق مساعدات إنسانية لغزة

شيكابالا
شيكابالا

نظم عدد من نجوم ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم وكرة اليد بنادي الزمالك زيارة إنسانية إلى مستشفى "الناس" الخيري لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمي والتي تقع تحت إدارة مؤسسة الجود الخيرية وذلك لدعم ومساندة المرضى والتخفيف عنهم في رحلة علاجهم.

حضور واسع

جاء على رأس الحضور الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، وكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي، وكابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي، وشيكابالا كابتن فريق كرة القدم بنادي الزمالك إضافة إلى اللاعبين زيزو، ومحمد عواد، وأوباما، والونش، ومحمد عبد الشافي، وحمزة المثلوتي، وسيف الجزيري، وابراهيما نداي، فضلا عن حضور كابتن أحمد الأحمر كابتن فريق كرة اليد بنادي الزمالك، ودكتور محمد أسامة طبيب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

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معتمد جمال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

 

كان في استقبال اللاعبين كل من أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس ومهندس حاتم الملا نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى وعدد من مسئولى المستشفى والكوادر الطبية، حيث تم اصطحاب اللاعبين في جولة تفقدية بأرجاء مستشفى الناس وسط إشادات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

كان في استقبال اللاعبين أيمن عباس رئيس مجلس إدارة مستشفى الناس ومهندس حاتم الملا نائب الرئيس والمدير التنفيذي للمستشفى وعدد من مسئولى المستشفى والكوادر الطبية، إذ تم اصطحاب اللاعبين في جولة تفقدية بأرجاء مستشفى الناس وسط إشادات من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتطورات العلمية والتكنولوجية في الأقسام الطبية ومنها غرف القسطرة والتى تشتمل على غرفة هجينة.

 

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إيشو ينتظم في تدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمته

 

تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط حيث يمكن تحويلها من قسطرة إلى عمليات قلب مفتوح أو العكس على حسب حالة المريض، وكذلك قسم الرعاية المركزة والذي يستقبل في غرفه الحالات الحرجة ويقوم برعاية وملاحظة المرضي بعد اجراء جراحات القلب المختلفة و ذلك من خلال طاقم طبي متكامل، كما يشتمل القسم على حضانات لحديثى الولادة.

 

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