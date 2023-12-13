معتمد جمال يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

كشف معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك عن القائمة التي سيخوض بها اللقاء المرتقب أمام نظيره المصري البورسعيدي، والتي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعه من الدوري المصري.

قائمة الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

قائمة الزمالك

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الزمالك والمصري، في الدوري الممتاز، مساء غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

و يتم إذاعة مباراة الزمالك والمصري على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.