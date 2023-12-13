إيشو ينتظم في تدريبات الزمالك بعد انتهاء أزمته

انتظم أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب الشباب بنادى الزمالك في تدريبات فريق 2003، بعد الانقطاع عن التدريب طوال الفترة الماضية، عقب إنتهاء أزمته التى نشبت فى الفترة الاخيرة، على خلفية رفضة تجديد تعاقده مع النادى، وهى الازمة المعروفة.

حيث رفض تجديد تعاقد، وتمرد وغياب عن المران، ثم حل الازمة بعد ذلك، وقرار بعودته للتدريبات مع زملائه.

وظهر ايشو في التدريب مع باقى الفريق، و التزم بقرار مجلس الإدارة بالتدريب مع الشباب على خلفية رفض تجديد تعاقده مع الفريق الأول، فتم نزوله للتدريب مع الناشئين فرفض و تغيب عن الحضور.

انتظم أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب نادى الزمالك الشاب فى تدريبات الزمالك اليوم مع زملائه، مواليد 2003، بعد أن غاب طوال الفترة الماضية، وظهر اللاعب فى المران اليوم، إلتزاماً بالاتفاق اذلى تم مع مجلس الادارة بأن يتدرب مع فريق الشباب، وبالفعل خاض المران مع فريق الشباب.

اللاعب كان يتدرب مع الفريق الاول، الا أنه وبسبب رفض التجديد، وبسبب غيابه عن التدريبات تقرر أن يتدرب مع فريق الشباب وهو ما حديث اليوم.

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