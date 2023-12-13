اللجنة العامة الأقصر: حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82534 صوتًا

أعلنت اللجنة العامة بقسم الأقصر، على حصول المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على 82534 صوتا.

فيما حصل المرشح الرئاسي فريد زهران على 4652 صوتا، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة على 2265 صوتا، وحازم عمر على 1425 صوتا، قي قسم الأقصر.

وكانت اللجان الفرعية بمحافظة الأقصر، والبالغ عددها 179 لجنة فرعية بستة مراكز من بينها أربع لجان وافدين، قد بدأت أعمال الفرز عقب إغلاق اللجان بالانتخابات الرئاسية 2024 في التاسعة مساء.

يشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

