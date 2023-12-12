إغلاق اللجان فى محافظة الأقصر في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

أغلقت جميع لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بمحافظة جالأقصر ، وذلك فى اليوم الثالث والاخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وكانت قد شهدت لجان محافظة الأقصر فى الساعات الاخيرة اقبالا متزايدا من الناخبين.

وتستمر غرفة عمليات المحافظة الرئيسية فى الانعقاد بمقرها فى الشبكة الوطنية لخدمات الطواريء والسلامة العامة وكذا الغرف الفرعية بالمراكز حتى الانتهاء من فرز جميع الأصوات ووصولها للجنة العامة.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

