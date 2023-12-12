ذوي الهمم يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجان الأقصر

حرص عدد من الناخبين ذوي الهمم بمحافظة الأقصر، على المشاركة فى عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت محافظة الأقصر اتخذت حزمة من الإجراءات لتسهيل عملية التصويت لهم داخل اللجان، من حيث الإتاحة المكانية والبيئية؛ للمشاركة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر، بداية من توفير رامبات الإتاحة، كما تم استحداث تصويت الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال طريقة برايل وهي لغة الكتابة للمكفوفين.

يشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

ويتنافس بانتخابات الرئاسة 2024م، أربعة مرشحون، وهم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

