محافظ الأقصر يتفقد لجان القرنة والعشي في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة

في ضوء متابعة سير أعمال مقار اللجان الانتخابية في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2023 بمراكز ومدن محافظة الأقصر، أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية.

تابع خلالها سير أعمال لجنة مدرسة العشى الثانوية المشتركة بدائرة مركز ومدينة الزينية، ولجان مدرسة الطارف للتعليم الأساسي المشتركة، والمقر الانتخابي لقرية البعيرات - مدرسة الشهيد حسن محمد جلال، والوحدة المحلية لقرية الأقالتة، ومركز شباب الأقالتة المطور بدائرة مركز ومدينة القرنة و لجنة مجمع مدارس منشأة العمارى الابتدائية ( مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية المشتركة) بدائرة مركز ومدينة الأقصر.



رافقه خلال الجولة العميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لمكتب شئون المحافظ، والعميد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية و حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة ومحسن الشامى مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث ومسئول الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر.



يشار إلى أن دائرة مركز الزينية تضم 8 لجان فرعية ولجنة واحد فقط للوافدين بإجمالي 9 لجان، لعدد 55555 ناخبًا وناخبة، و دائرة مركز القرنة تضم 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخبًا وناخبة ، أما مركز الأقصر يضم 22 لجنة فرعية لعدد 107214 ناخب وناخبة.