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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المصري بدقائق

مباراة الزمالك والمصري
مباراة الزمالك والمصري

أجرى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك تغييرًا مفاجئًا في تشكيلة الفارس الأبيض قبل دقائق من انطلاق المواجهة ضد المصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك الآن مع المصري البورسعيدي باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري البورسعيدي

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حافلة الزمالك تصل إلى برج العرب استعدادا للقاء المصرى

وقرر جوميز سحب الحارس محمد صبحي من التشكيل بسبب شكواه من آلام في الظهر، والدفع بـ محمد عواد، تخوفًا من تفاقم المشكلة أثناء المباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: 

حارس المرمى : محمد عواد.

الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.

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