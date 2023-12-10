عروسان داخل لجنة بالأقصر.. غادرا حفل الزفاف للإدلاء بصوتهما قبل إغلاق اللجان

حرص عروسان بمحافظة الأقصر، على المشاركة في الانتخابات بالإدلاء بأصواتهما داخل صناديق الاقتراع، فغادرا حفل الزفاف، وتوجها إلى مقرهما الانتخابي بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات، للانتخاب، قبل إغلاق اللجنة بدقائق.

وأغلقت جميع لجان الاقتراع أبوابها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بمحافظة الأقصر ، وذلك فى اليوم الأول للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 .

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.