حصاد اليوم الأول بانتخابات الرئاسة بالأقصر.. مريض قلب ينتخب داخل “الإسعاف”

شهدت لجان محافظة الأقصر، في اليوم الأول من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، توافدًا على اللجان من جانب الناخبين؛ في الفترة المسائية، والذين أكدوا أن نزولهم جاء من حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وسط تأمينات مكثفة لتأمين محيط اللجان بالأقصر.

وحرص كابتن جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، على الإدلاء بصوته بلجنة خالد بن الوليد بوسط مدينة الأقصر، في أول أيام التصويت، ووجه خلال كلمته للوفد أثناء إدلائه بصوته، رسالة للشباب والفتيات، حثهم فيها على النزول لممارسة حقهم الدستوري للنهوض بدولتنا.

ورصدت عدسة الوفد قيام أفراد الشرطة بمساعدة المسنين في عملية دخول اللجان، وتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم، كما حرص الأفراد المتطوعون بأعمال التنظيم على مرافقة ذوي الهمم وكبار السن، لتعريفهم بمكان اللجنة داخل المقر الانتخابي.

كما رصدت عدسة الوفد، توفير الكراسي المتحركة داخل اللجان، لمساعدة كبار السن، وذوي الهمم من الناخبين، في الإدلاء بأصواتهم وتسهيل مهمة الانتخاب باللجان ومراكز الاقتراع.

فيما حرص بعض أبناء الأقصر، على اصطحاب أسرهم خلال أعمال التصويت، وأطفالهم؛ بهدف توعيتهم بنظام الانتخابات، وكيفية أعمال التصويت داخل اللجان.

ومن المشاهد التي لاقت استحسان الناخبين، توفير غرفة رعاية صحية وفرتها هيئة الرعاية الصحية، تشتمل على أدوية الإسعافات الأولية، وتوفير مسعف بها داخل المقار الانتخابية؛ لقياس الضغط والسكر، وتقديم الإرشادات الصحية اللازمة للمترددين على اللجان.

وأصر مريض قلب، يدعى مجدى ميلاد درياس خليل ٦١ عام، رغم وجودة بالرعاية المركزة بمستشفى حورس بمركز ارمنت بمحافظة الأقصر، نظرأ لأصابتة بمرض مزمن فى القلب ونقص بوتاسيوم فى الدم، إلا أنه أصر على الإدلاء بصوتة فى اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وتم نقلة بسيارة إسعاف مجهزة للجنته بمدرسة الحرية الابتدائية التابعة لقسم الأقصر التى تبعد عن المستشفى قرابة ٢١ كيلو متر .

ووفقا للاجراءات قام المستشار المعين باللجنة بالنزول إليه فى سيارة الاسعاف المجهزة لتسهيل عملية التصويت نظرًا لحالتة الصحية الحرجة.

وكانت لجان الانتخابات بمحافظة الأقصر، أبوابها، في تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أول أيام الاقتراع؛ لانتخاب رئيس الجمهورية لفترة جديدة 2024-2030م؛ استعدادًا لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم.

ويبلغ عدد اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.

ويبلغ من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر عدد 886377 ناخب وناخبة، موزعين على 175 لجنة فرعية بستة مراكز وهم:

قسم الأقصر ويضم 24 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين إجمالى 25 لجنة، ويبلغ عدد الوافدين بقسم الأقصر 181698 ناخب وناخبة، فيما يضم مركز الأقصر 22 لجنة فرعية بعدد 107214 ناخب وناخبة.

ويضم مركز طيبة 8 لجان فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 9 لجان، بإجمالي عدد 55555 ناخب وناخبة، وفى مركز القرنة 19 لجنة فرعية لـ118751 ناخب وناخبة.

فيما يضم مركز أرمنت، 30 لجنة فرعية، ولجنة واحدة فقط للمغتربين، بإجمالى 31 لجنة، لعدد 119634ناخب وناخبة، ويضم مركز إسنا بجنوب الأقصر 62 لجنة، ولجنة واحدة فقط للمغتربين بإجمالى 63 لجنة لعدد 303525 ناخب وناخبة.

ويشار إلى أن عملية الاقتراع بالداخل، في انتخابات الرئاسة المصرية، تُجرى على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، ويتنافس فيها أربعة مرشحون هم: رئيس حزب الوفد د.عبد السند يمامة، والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، حازم عمر.